Капитан «Барселоны» тер Штеген может вернуться на поле до конца ноября — Sport.es

Вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген находится на завершающем этапе своей реабилитации после травмы спины, полученной в минувшем июле. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 33-летний голкипер уже проводит тренировки на газоне на базе каталонского клуба. Ожидается, что немецкий футболист полностью восстановится от травмы до конца ноября.

Подчёркивается, что после выздоровления тер Штеген будет ждать от руководства «Барселоны» решения относительно своего будущего в клубе. Не исключено, что зимой игрок может быть арендован другим клубом или может покинуть «Барселону» на постоянной основе.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

