Юрий Сёмин рассказал, что главное для Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, что главное для российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Футболист выступает в составе испанской команды с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

«Для Арсена главное — чтобы он выдержал напряжение, которое испытывает каждый день на каждой тренировке. Важно, чтобы ему позволяло здоровье. У Арсена есть мастерство и технический уровень. У него есть все данные, чтобы закрепиться, по крайней мере, близко к основному составу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

