Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

40-летний Роналду: хочу играть в футбол, пока позволяют ноги, это моя страсть

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду подчеркнул свою любовь к футболу после матча 7-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (2:1), в котором 40-летний игрок оформил дубль.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Хасон – 13'     1:1 Роналду – 37'     2:1 Роналду – 90+14'    

«Это потрясающий вечер, как лично для меня, так и для всей команды. «Аль-Наср» победил, а я забил два гола, что важно.

Всегда говорю: [спортивное] долголетие достигается только благодаря страсти, и я продолжаю испытывать эту страсть. Независимо от того, забиваю я или нет, это моя жизнь, и так было всегда. 23-24 года в футболе – это моя жизнь. Именно поэтому хочу продолжать играть, пока позволяют ноги», — приводит слова Роналду UOL.

Всего в нынешнем сезоне Про-Лиги португалец отметился восемью голами в семи встречах.

