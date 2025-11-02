40-летний Роналду: хочу играть в футбол, пока позволяют ноги, это моя страсть

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду подчеркнул свою любовь к футболу после матча 7-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (2:1), в котором 40-летний игрок оформил дубль.
«Это потрясающий вечер, как лично для меня, так и для всей команды. «Аль-Наср» победил, а я забил два гола, что важно.
Всегда говорю: [спортивное] долголетие достигается только благодаря страсти, и я продолжаю испытывать эту страсть. Независимо от того, забиваю я или нет, это моя жизнь, и так было всегда. 23-24 года в футболе – это моя жизнь. Именно поэтому хочу продолжать играть, пока позволяют ноги», — приводит слова Роналду UOL.
Всего в нынешнем сезоне Про-Лиги португалец отметился восемью голами в семи встречах.
Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:
