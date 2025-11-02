Эберль — о продлении контракта с Юпамекано: мы сделаем всё возможное, чтобы он остался

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о возможном продлении контракта с 27-летним французским защитником команды Деотшанкюлем Юпамекано.

«Юпамекано стал одним из лучших центральных защитников в мире. Он прошёл через период, когда допустил несколько ошибок. Мы сделаем всё возможное, чтобы он остался», — приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Футболист перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за € 60 млн. Контракт «Баварии» с французом истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне Юпамекано принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.