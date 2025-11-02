Представитель Батракова отреагировал на информацию о попадании игрока в списки «ПСЖ»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию о попадании футболиста в списки «ПСЖ». Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Батраков находится в шорт‑листе «ПСЖ». Подчёркивалось, что летом французский клуб может сделать москвичам выгодное предложение по трансферу.

«Мне ничего не известно об интересе «ПСЖ» к Батракову. Наш последний разговор с «Локомотивом» состоялся буквально час назад, и у них тоже такой информации нет. С нами, как с представителями Алексея, из «ПСЖ» никто не связывался», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

Сколько стоят молодые футболисты: