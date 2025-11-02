Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кержаков: в первом тайме вообще не видел, в чём «Локомотив» мог превосходить «Зенит»

Кержаков: в первом тайме вообще не видел, в чём «Локомотив» мог превосходить «Зенит»
Аудио-версия:
Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«В первом тайме я вообще не видел, в чём «Локомотив» мог превосходить «Зенит». Во втором тайме было давление, потому что у «Зенита» функционально просел Жерсон — стали проигрывать центр поля. Сказалось и то, что «Локомотив» немного изменил игру, выпустив Бакаева и играя в три нападающих при владении мячом.

Если бы «Зенит» чуть раньше заменил Жерсона и добавил активности в центре поля, такого бы преимущества во владении мячом у «Локомотива» не было. Владение владением, но действительно голевой момент «Локомотив» создал уже при счёте 0:2», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

