Кержаков: в первом тайме вообще не видел, в чём «Локомотив» мог превосходить «Зенит»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0.

«В первом тайме я вообще не видел, в чём «Локомотив» мог превосходить «Зенит». Во втором тайме было давление, потому что у «Зенита» функционально просел Жерсон — стали проигрывать центр поля. Сказалось и то, что «Локомотив» немного изменил игру, выпустив Бакаева и играя в три нападающих при владении мячом.

Если бы «Зенит» чуть раньше заменил Жерсона и добавил активности в центре поля, такого бы преимущества во владении мячом у «Локомотива» не было. Владение владением, но действительно голевой момент «Локомотив» создал уже при счёте 0:2», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.