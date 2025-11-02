Булыкин: матч с «Краснодаром» — хороший шанс для «Спартака» исправить ситуацию

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

«Для «Спартака» матч с «Краснодаром» — хороший шанс исправить всю ситуацию. Выиграть у «Краснодара» — тоже хороший шанс себя показать. Думаю, что нас ждёт интересная. А вот как она закончится? Покажет время, так что ждём», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 13 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место. «Краснодар» заработал 29 очков и располагается на третьей строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе.