Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Александер-Арнольд ответил, будет ли он праздновать, если забьёт «Ливерпулю»

Александер-Арнольд ответил, будет ли он праздновать, если забьёт «Ливерпулю»
Комментарии

Крайнему защитнику мадридского «Реала» Тренту Александер-Арнольду задали вопрос, отпразднует ли он гол в ворота «Ливерпуля», если забьёт его. Во вторник, 4 ноября, «сливочные» встретятся с «красными» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Нет. Если я забью, то не стану праздновать, нет», — приводит слова Александер-Арнольда Madrid Universal в социальной сети X со ссылкой на Amazon Prime Video Sport.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев англичанин принял участие в 354 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 92 результативными передачами. С «Ливерпулем» защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды английскую Премьер-лигу.

Рекорды «Ливерпуля»:

