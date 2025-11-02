Александер-Арнольд ответил, будет ли он праздновать, если забьёт «Ливерпулю»

Крайнему защитнику мадридского «Реала» Тренту Александер-Арнольду задали вопрос, отпразднует ли он гол в ворота «Ливерпуля», если забьёт его. Во вторник, 4 ноября, «сливочные» встретятся с «красными» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Нет. Если я забью, то не стану праздновать, нет», — приводит слова Александер-Арнольда Madrid Universal в социальной сети X со ссылкой на Amazon Prime Video Sport.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев англичанин принял участие в 354 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 92 результативными передачами. С «Ливерпулем» защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды английскую Премьер-лигу.

