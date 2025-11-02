Осинькин высказался о поражении «Сочи» в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился мнением о поражении команды в матче с «Оренбургом» со счётом 1:3 в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

– Не задалась сегодня игра. Как можете оценить свою команду?

– В первую очередь мы проиграли ключевые единоборства, которые были в этой игре. Поле со своей спецификой, мы предупреждали ребят. В целом, готовились, что характер встречи может быть вот такой, какой в итоге и получился. Не смогли мы нормально навязать сопернику игру. В первом тайме мы не очень хорошо играли, но пытались бороться. Мы сопротивлялись, создавали атаки — забили гол. Но этого недостаточно для игры и точно есть о чём поговорить. Мы будем исправляться.

– Как автогол смотрелся с вашей стороны?

– Трудно такие срезки комментировать. Бывает, просто пропущенный гол, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей чемпионата России подопечные Игоря Осинькина заработали восемь очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующему туре «Сочи» сыграет с «Ростовом». Эта встреча состоится 8 ноября и пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

