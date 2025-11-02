Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Представитель Антона Миранчука рассказал о ходе восстановления игрока после травмы

Представитель Антона Миранчука рассказал о ходе восстановления игрока после травмы
Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Антона Миранчука, высказал предположение, что после паузы на матчи сборных игрок восстановится от травмы голеностопа.

«Травма голеностопа — это не очень приятно, но и не критично. Антон Миранчук восстанавливается. Думаю, после паузы на матчи сборных он уже точно будет в строю», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне за «Динамо» Миранчук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

