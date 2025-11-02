Скидки
«Мне очень больно». Дембеле мог получить рецидив травмы в матче с «Ниццей»

«Мне очень больно». Дембеле мог получить рецидив травмы в матче с «Ниццей»
Комментарии

Нападающий «ПСЖ», обладатель «Золотого мяча» — 2025 Усман Дембеле сообщил одноклубнику Ашрафу Хакими, что испытывает сильные боли после матча 11-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:0). В этой встрече французский футболист вышел на поле на 72-й минуте.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Рамуш – 90+4'    

«У меня болит подколенное сухожилие, мне очень больно», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo со ссылкой на Ligue 1+, камеры которой зафиксировали его обращение к Хакими.

Источник подчёркивает, что игрок получить рецидив травмы.

В сентябре и октябре 28-летний нападающий пропустил пять матчей «ПСЖ» в чемпионате по причине травмы подколенного сухожилия. После этого Дембеле не провёл ни одной полной игры полностью.

