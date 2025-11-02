«Мне очень больно». Дембеле мог получить рецидив травмы в матче с «Ниццей»

Нападающий «ПСЖ», обладатель «Золотого мяча» — 2025 Усман Дембеле сообщил одноклубнику Ашрафу Хакими, что испытывает сильные боли после матча 11-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:0). В этой встрече французский футболист вышел на поле на 72-й минуте.

«У меня болит подколенное сухожилие, мне очень больно», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo со ссылкой на Ligue 1+, камеры которой зафиксировали его обращение к Хакими.

Источник подчёркивает, что игрок получить рецидив травмы.

В сентябре и октябре 28-летний нападающий пропустил пять матчей «ПСЖ» в чемпионате по причине травмы подколенного сухожилия. После этого Дембеле не провёл ни одной полной игры полностью.

