Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
«Вулверхэмптон» объявил об увольнении тренера Витора Перейры

«Вулверхэмптон» объявил об увольнении тренера Витора Перейры
«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил об увольнении Витора Перейры с поста главного тренера команды.

«По прибытии на «Молинью» в декабре минувшего года Перейра и его штаб сразу же добились успеха, удачно проведя вторую часть сезона Премьер-лиги.

Однако результаты и показатели за последний период оказались ниже приемлемых стандартов, в связи с чем было принято решение о смене руководства», — написано в заявлении «волков».

После 10 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал два очка и занимает последнее, 20-е место, отставая от 17-й строчки на восемь очков.

