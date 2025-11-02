Экс-тренер Батракова: Лёша бы пригодился «ПСЖ», он делает результат на поле

Андрей Нагибин, экс-тренер футболиста «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о перспективах в дальнейшей карьере игрока.

«Алексей сегодня лидер чемпионата России. Один из тех, кто действительно делает результат на поле. Стоило бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Думаю, «ПСЖ» и чемпионат Франции подходят Батракову. Он футболист с высоким интеллектом, и было бы интересно посмотреть на него в таком конкурентном чемпионате. Футбол там быстрый, силовой, атлетичный, а Лёша обладает высокой быстротой мышления. «ПСЖ» он бы пригодился», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.