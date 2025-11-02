Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче женской Суперлиги

Завершился матч 25-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забила полузащитница «Локомотива» Валерия Бизенкова на 16-й минуте. На 76-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку была удалена Кристина Машкова. На 83-й минуте матча Медея Жаркова сравняла счёт.

После 23 матчей Суперлиги сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке. Чемпионом страны досрочно стал московский «Спартак» (61).

В заключительном туре «Локомотиву» предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Зениту» — с ЦСКА.