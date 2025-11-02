Скидки
ЖФК Локомотив — ЖФК Зенит, результат матча 2 ноября 2025, счёт 1:1, 25-й тур Суперлиги 2025/2026

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче женской Суперлиги
Завершился матч 25-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Суперлига (ж) . 25-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Бизенкова – 16'     1:1 Жаркова – 83'    
Удаления: Машкова – 76' / нет

Первый гол в матче забила полузащитница «Локомотива» Валерия Бизенкова на 16-й минуте. На 76-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку была удалена Кристина Машкова. На 83-й минуте матча Медея Жаркова сравняла счёт.

После 23 матчей Суперлиги сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке. Чемпионом страны досрочно стал московский «Спартак» (61).

В заключительном туре «Локомотиву» предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Зениту» — с ЦСКА.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
