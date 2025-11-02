Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — ЦСКА, результат матча 2 ноября 2025, счет 2:2, 25-й тур Суперлиги 2025

ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА и впервые в истории стал чемпионом России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Winline Суперлиги 2025 года, в котором встречались женские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. Матч закончился со счётом 2:2.

Россия — Суперлига (ж) . 25-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Дамьянович – 9'     0:2 Николич – 57'     1:2 Машина – 69'     2:2 Филипович – 82'    
Удаления: нет / Мясникова – 81'

В начале встречи счёт открыла защитница гостей Невена Дамьянович. На 57-й минуте нападающая ЦСКА Милена Николич укрепила преимущество гостей. На 69-й минуте нападающая красно-белых Наталья Машина сократила отставание «Спартака». На 82-й минуте полузащитница хозяев Тияна Филипович восстановила равновесие.

После 23 матчей Суперлиги «Спартак» набрал 61 очко и занимает первое место. ЦСКА заработал 57 очков и располагается на второй строчке. До конца соревнования остался один тур. Таким образом, ЖФК «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России.

