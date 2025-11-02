Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА и впервые в истории стал чемпионом России

Завершился матч 25-го тура Winline Суперлиги 2025 года, в котором встречались женские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. Матч закончился со счётом 2:2.

В начале встречи счёт открыла защитница гостей Невена Дамьянович. На 57-й минуте нападающая ЦСКА Милена Николич укрепила преимущество гостей. На 69-й минуте нападающая красно-белых Наталья Машина сократила отставание «Спартака». На 82-й минуте полузащитница хозяев Тияна Филипович восстановила равновесие.

После 23 матчей Суперлиги «Спартак» набрал 61 очко и занимает первое место. ЦСКА заработал 57 очков и располагается на второй строчке. До конца соревнования остался один тур. Таким образом, ЖФК «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России.

