Мостовой: надеюсь, «Спартак» не проиграет «Краснодару» — для интриги РПЛ это интереснее

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

«Есть небольшое предчувствие: буду надеяться, что «Спартак» не проиграет «Краснодару». Надеюсь на это. Для интриги в РПЛ это было бы ещё интереснее. Хотя в прошлом сезоне все кричали: «Краснодар» — «Краснодар»!

А «Спартак» приехал и обыграл их. «Спартак» по составу не отличается. Да, у «Краснодара» есть Кордоба, которого нет во всех командах (смеётся). Надо будет держать Кордобу — тогда и посмотрим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.