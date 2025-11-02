Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: надеюсь, «Спартак» не проиграет «Краснодару» — для интриги РПЛ это интереснее

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть небольшое предчувствие: буду надеяться, что «Спартак» не проиграет «Краснодару». Надеюсь на это. Для интриги в РПЛ это было бы ещё интереснее. Хотя в прошлом сезоне все кричали: «Краснодар» — «Краснодар»!

А «Спартак» приехал и обыграл их. «Спартак» по составу не отличается. Да, у «Краснодара» есть Кордоба, которого нет во всех командах (смеётся). Надо будет держать Кордобу — тогда и посмотрим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

