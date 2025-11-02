«Балтика» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Мурид, Андраде Мурилло, Саусь, Пряхин, Филин, Беликов, Манелов, Петров, Хиль.

«Ахмат»: Шелия, Садулаев, Богосавац, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мануэл, Гандри, Мелкадзе, Сидоров, Ндонг.

После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).