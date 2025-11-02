Ахметзянов высказался о первой победе в РПЛ на посту тренера «Оренбурга» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о победе своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Сочи» со счётом 3:1.

«Эмоций очень много, спасибо за поздравление. В любом случае эта победа должна быть направлена в сторону наших болельщиков. Я в первый раз на этом стадионе в качестве главного тренера. Каждая победа приносит только невероятно положительные эмоции, но праздновать нам пока очень рано. Это первая победа после долгого и большого перерыва. У нас через три дня игра на Кубок России, мы туда точно не выходим играть в поддавки, в этом матче тоже хотелось бы сыграть как можно лучше. Мне очень понравился матч в исполнении нашей команды, ребята молодцы. Знал, что всё будет хорошо — с такими глазами невозможно не добиваться результата», — сказал Ахметзянов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место. В следующем туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» 9 ноября.