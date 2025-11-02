Мостовой: у «Зенита» всегда кто-то может выйти и решить эпизод, что и было в игре с «Локо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

«Что я и говорил — скорее всего, «Зенит» выиграет. Всё так и произошло. В какой-то момент нельзя сказать, что «Зенит» играл намного лучше. Может быть, была более или менее равная игра, но с превосходством «Зенита». В каждом моменте это чувствовалось. И гол забили, шикарно сыграли. Педро вообще здорово отдал пас, открылся, ворвался — то, чего не хватает многим нашим футболистам.

«Локомотив» потом владел территориальным преимуществом и наступал. Но чем отличается «Зенит» — в любой момент может кто-то выйти и решить эпизод. Вышел Андрей Мостовой — и решил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

