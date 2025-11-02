Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Мостовой: у «Зенита» всегда кто-то может выйти и решить эпизод, что и было в игре с «Локо»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Что я и говорил — скорее всего, «Зенит» выиграет. Всё так и произошло. В какой-то момент нельзя сказать, что «Зенит» играл намного лучше. Может быть, была более или менее равная игра, но с превосходством «Зенита». В каждом моменте это чувствовалось. И гол забили, шикарно сыграли. Педро вообще здорово отдал пас, открылся, ворвался — то, чего не хватает многим нашим футболистам.

«Локомотив» потом владел территориальным преимуществом и наступал. Но чем отличается «Зенит» — в любой момент может кто-то выйти и решить эпизод. Вышел Андрей Мостовой — и решил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

