«Интер» в добавленное время вырвал победу у «Вероны» в матче 10-го тура Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и миланский «Интер». Игра прошла на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери (Рим, Италия). Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил полузащитник гостей Пётр Зелиньски на 16-й минуте. На 40-й минуте 21-летний нападающий «Вероны» Жиоване сравнял счёт. На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте победу миланскому клубу принёс автогол Мартина Фресе.

После девяти матчей чемпионата Италии «Верона» набрала пять очков и занимает 18-е место. Миланский «Интер» заработал 21 очко и располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 22 очка в активе.