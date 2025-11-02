Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Юрий Сёмин высказался о ничьей в матче «Рубин» — «Динамо»

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о нулевой ничьей в матче «Рубина» с московским «Динамо» в 14-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

«Матч «Рубина» и «Динамо» был очень напряжённым и принципиальным для обеих команд. Было много единоборств, однако после удаления «Рубин» не позволил «Динамо» создать то количество моментов, которое привело бы к голу. Наверное, выход Сергеева напрашивался немного раньше. Произошло то, что произошло. Игроки были очень старательны, однако не было хороших индивидуальных качеств и завершающего удара. Результат закономерен», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самые титулованные футбольные клубы России:

