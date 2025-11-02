«Спартак» поздравил женскую команду красно-белых с первым чемпионством в истории
«Спартак» в телеграм-канале поздравил женскую команду, которая в воскресенье, 2 ноября, впервые в своей истории стала чемпионом России. ЖФК «Спартак» выиграл Winline Суперлигу после матча 25-го тура с московским ЦСКА (2:2). По ходу встречи футболистки красно-белых уступали со счётом 0:2, однако смогли восстановить равновесие.
Россия — Суперлига (ж) . 25-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Дамьянович – 9' 0:2 Николич – 57' 1:2 Машина – 69' 2:2 Филипович – 82'
Удаления: нет / Мясникова – 81'
«Камбэк, который войдёт в историю «Спартака». Браво, девчонки!» — написано в сообщении «Спартака».
После 23 матчей Суперлиги «Спартак» набрал 61 очко и занимает первое место. ЦСКА заработал 57 очков и располагается на второй строчке. До конца соревнования остался один тур.
Как появился «Спартак»:
