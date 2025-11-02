«Спартак» поздравил женскую команду красно-белых с первым чемпионством в истории

«Спартак» в телеграм-канале поздравил женскую команду, которая в воскресенье, 2 ноября, впервые в своей истории стала чемпионом России. ЖФК «Спартак» выиграл Winline Суперлигу после матча 25-го тура с московским ЦСКА (2:2). По ходу встречи футболистки красно-белых уступали со счётом 0:2, однако смогли восстановить равновесие.

«Камбэк, который войдёт в историю «Спартака». Браво, девчонки!» — написано в сообщении «Спартака».

После 23 матчей Суперлиги «Спартак» набрал 61 очко и занимает первое место. ЦСКА заработал 57 очков и располагается на второй строчке. До конца соревнования остался один тур.

