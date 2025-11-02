Эмоции футболисток «Спартака» после выигрыша первого в их истории титула чемпионок России

Футболистки московского «Спартака» эмоционально отреагировали на выигрыш первого в их истории титула чемпионок России. Красно-белые выиграли Winline Суперлигу после матча 25-го тура с московским ЦСКА (2:2). По ходу встречи футболистки красно-белых уступали со счётом 0:2, однако смогли восстановить равновесие.

Видео можно посмотреть на странице ЖФК «Спартак» в VK.

После 23 матчей Суперлиги «Спартак» набрал 61 очко и занимает первое место. ЦСКА заработал 57 очков и располагается на второй строчке. До конца соревнования остался один тур.

В нынешнем сезоне турнира футболистки красно-белых не потерпели ни одного поражения. В 23 матчах они одержали 19 побед и четырежды сыграли вничью.