Александр Мостовой: никому не понятно, что происходит с организмом Захаряна

Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о травмах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«У Захаряна проблема в том, что есть травмы. Что там происходит с его организмом, это никому не понятно. Думаю, врачи также задаются вопросом. У него задача — восстанавливаться и выздоравливать. Не видел, что с ним произошло в матче. Сегодня прочитал, оказывается, получил травму. Конечно, это очень неприятно и обидно. Знаю, что такое дёрнуть заднюю поверхность бедра. Из-за такой травмы я чемпионат мира пропустил. Здесь только одно — лечиться и выздоравливать. Обидно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

