Стивен Джеррард рассказал, почему не стал возвращаться в «Глазго Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Глазко Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассказал, почему отказался от возвращения в шотландский клуб.

«Мне показалось, что всё происходило немного поспешно, поскольку в то время моя семья находилась в Бахрейне, мне нужно было многое обдумать за короткий промежуток времени, чтобы принять решение. Было несколько вещей, в которых не был уверен. Если собирался принять такой большой и важный вызов, он должен был быть идеальным, а я должен был быть готов на 100%», — приводит слова Джеррарда The Sun.

45-летний специалист возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год, с которым выиграл чемпионский титул в 2021 году.