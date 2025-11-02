Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стивен Джеррард рассказал, почему не стал возвращаться в «Глазго Рейнджерс»

Стивен Джеррард рассказал, почему не стал возвращаться в «Глазго Рейнджерс»
Комментарии

Бывший главный тренер «Глазко Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассказал, почему отказался от возвращения в шотландский клуб.

«Мне показалось, что всё происходило немного поспешно, поскольку в то время моя семья находилась в Бахрейне, мне нужно было многое обдумать за короткий промежуток времени, чтобы принять решение. Было несколько вещей, в которых не был уверен. Если собирался принять такой большой и важный вызов, он должен был быть идеальным, а я должен был быть готов на 100%», — приводит слова Джеррарда The Sun.

45-летний специалист возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год, с которым выиграл чемпионский титул в 2021 году.

Материалы по теме
Стивен Джеррард решил не возвращаться в «Рейнджерс» — Бен Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android