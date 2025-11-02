Футболистки «Спартака» получили трофей за победу в чемпионате России

Футболисткам «Спартака» вручили трофей за победу в чемпионате России. Красно-белые выиграли Winline Суперлигу после матча 25-го тура с московским ЦСКА (2:2). По ходу встречи футболистки «Спартака» уступали со счётом 0:2, однако смогли восстановить равновесие.

Фото: Российский футбольный союз (РФС)

После 23 матчей Суперлиги «Спартак» набрал 61 очко и занимает первое место. ЦСКА заработал 57 очков и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (52). До конца соревнования остался один тур.

В нынешнем сезоне турнира футболистки красно-белых не потерпели ни одного поражения. В 23 матчах они одержали 19 побед и четырежды сыграли вничью.

