Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Балтика» — «Ахмат»: Максим Петров открыл счёт на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Перерыв
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Максим Петров на девятой минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
