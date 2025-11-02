Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Кержаков: если «Зенит» оставит такой же настрой, конкурентов в чемпионате не будет

Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался об игре сине-бело-голубых и перспективах в этом сезоне.

«Если «Зенит» оставит такое же желание и настрой играть с любым соперником, равных в чемпионате им нет. С «Краснодаром», «Динамо» и «Локомотивом» играют очень воодушевлённо и активно, первым номером. С командами из второй восьмёрки игры получаются немного блёклыми. «Зенит» набрал неплохой ход. Если «Зенит» продолжит играть так воодушевлённо, конкурентов в чемпионате у них не будет», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 14 проведённых матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

