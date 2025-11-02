Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Монако» Поконьоли прокомментировал поражение от «Парижа» в Лиге 1

Главный тренер «Монако» Поконьоли прокомментировал поражение от «Парижа» в Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался после матча 11-го тура французской Лиги 1, в котором монегаски минимально уступили «Парижу» (0:1).

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Саймон – 53'    

– Это регресс после недавних хороших игр?
– Да, конечно. Я этого не ожидал. Но это часть процесса обучения – проходить через такие моменты. Мы многому научились в этом матче, хотя он и тяжёлый, ведь мы проиграли дома. Не особо многого создали. Помню лишь один хороший командный пас от Крепена [Диатта] в первом тайме, но его было слишком мало, недостаточно.

Наша игра была недостаточной для трёх очков. В матче с «Тулузой» (1:0) мы тоже не играли блестяще, но создали несколько моментов. Теперь буду учиться на примере своей команды, посмотрю, как мы отреагируем, ведь во вторник нас ждёт важный матч с «Будё-Глимт», – приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 20 очками. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — четыре очка. «Париж» поднялся на 10-ю строчку. У новичка Лиги 1 14 набранных очков.

Материалы по теме
«Монако» уступил «Парижу» в Лиге 1, Головин вышел в основном составе и был заменён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android