Главный тренер «Монако» Поконьоли прокомментировал поражение от «Парижа» в Лиге 1

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался после матча 11-го тура французской Лиги 1, в котором монегаски минимально уступили «Парижу» (0:1).

– Это регресс после недавних хороших игр?

– Да, конечно. Я этого не ожидал. Но это часть процесса обучения – проходить через такие моменты. Мы многому научились в этом матче, хотя он и тяжёлый, ведь мы проиграли дома. Не особо многого создали. Помню лишь один хороший командный пас от Крепена [Диатта] в первом тайме, но его было слишком мало, недостаточно.

Наша игра была недостаточной для трёх очков. В матче с «Тулузой» (1:0) мы тоже не играли блестяще, но создали несколько моментов. Теперь буду учиться на примере своей команды, посмотрю, как мы отреагируем, ведь во вторник нас ждёт важный матч с «Будё-Глимт», – приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 20 очками. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — четыре очка. «Париж» поднялся на 10-ю строчку. У новичка Лиги 1 14 набранных очков.