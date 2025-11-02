Скидки
Футбол

Карло Анчелотти рассказал о своей цели на посту главного тренера сборной Бразилии

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил, какова его цель на нынешнем этапе карьеры. Ранее «селесао» оформили выход на чемпионат мира — 2026.

«После «Реала» и до приезда в Бразилию у меня было несколько очень напряжённых дней. Сейчас мы работаем с необходимым спокойствием, готовясь к чемпионату мира. Мечта — чтобы Бразилия выиграла свой шестой чемпионат мира, ведь они не выигрывали этот трофей с 2002 года. Ожидания большие, но и энтузиазм тоже огромный.

У Бразилии великая история, написанная великими чемпионами, тот факт, что они не выигрывали его 24 года, — бремя. Будем надеяться, что эта серия не продлится до 28 лет! Мы хотим победить, этого не скрываем. Хотел бы, чтобы в финале встретились Бразилия и Италия: это было бы замечательно для меня на эмоциональном уровне», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.

