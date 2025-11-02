Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Не буду выносить, это наши внутренние дела». Талалаев — о смене капитана «Балтики»

«Не буду выносить, это наши внутренние дела». Талалаев — о смене капитана «Балтики»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об «Ахмате» перед очным матчем с грозненской командой в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос о передаче капитанской повязки от Кевина Андраде Александру Филину.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Перерыв
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'    

— Вы работали в «Ахмате». По‑особому вспоминается то время?
— Конечно, приятно вспомнить, два с половиной года отдали. Наверное, это один из самых удачных периодов в работе нашего тренерского штаба. Та линия, которую мы начали проводить ещё в Грозном, даёт результат. Обидно, что потом это не поддерживается. После нашего ухода «Ахмат» вошёл в число лидеров российского футбола, а потом на следующий год почему‑то отдал позиции. Но сейчас у команды очень грамотный тренер, грамотный подход, руководители, которые имеют огромный опыт в российском футболе.

— Сегодня при живом Кевине Андраде капитан Александр Филин. Почему так?
— Я не буду выносить, это наши внутренние дела, — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

