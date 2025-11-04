Скидки
Славия Прага — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Монако: во сколько начало матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Будё-Глимт» — «Монако»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Монако» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Монако
Монако, Монако
В минувшем туре норвежская команда уступила «Галатасараю» со счётом 1:3. Монегаски сыграли вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 0:0.

В следующем туре подопечные Хьетиля Кнутсена проведут матч с «Ювентусом» (25 ноября), а команда Себастьена Поконьоли встретится с «Пафосом» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: в юношеской ЛЧ Головин всех возил, был гораздо ярче Хаверца

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

