«Милан» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Серии А — 2025/2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти матчей «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 18 набранных очков. «Рома» с 21 очком в девяти играх располагается на третьей строчке в Серии А. На первом месте находится «Наполи», у которого 22 очка после 10 проведённых матчей.