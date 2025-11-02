Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан — Рома: онлайн-трансляция матча 10-го тура Серии А 2025/2026 начнётся в 22:45

«Милан» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Серии А — 2025/2026 начнётся в 22:45
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти матчей «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 18 набранных очков. «Рома» с 21 очком в девяти играх располагается на третьей строчке в Серии А. На первом месте находится «Наполи», у которого 22 очка после 10 проведённых матчей.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Милан» — «Рома». Модрич и Дибала перейдут на шаг
«Милан» — «Рома». Модрич и Дибала перейдут на шаг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android