Карло Анчелотти оценил расклад сил в нынешнем сезоне Серии А

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Что касается Серии А, сложно выступать успешно и в чемпионате, и на международных турнирах, однако «Наполи» возглавляет турнирную таблицу. Лига стала более сбалансированной, чем в прошлом году. «Рома» и «Милан» прибавили. «Ювентус» отстаёт, но, безусловно, может догнать, у «Интера » структурированная команда, только не могу сказать, что они самые сильные.

«Рома»? Гасперини сделал их крепкими, команда испытывает трудности в еврокубках из-за неопытности игроков, но в лиге они преуспевают. У «Ромы» есть Уэсли, бразильский игрок сборной, поэтому слежу за «джаллоросси» в профессиональном, а не только в эмоциональном плане», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.

На данный момент лидером Серии А является «Наполи» с 22 очками, в топ-4 также входят «Интер», «Рома» (по 21) и «Милан» (18).