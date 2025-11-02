Игрок «Акрона» Бистрович: хорошо, что без Дзюбы смогли добиться победы над «Ростовом»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о победе тольяттинцев над «Ростовом» (1:0) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги без основного форварда Артёма Дзюбы. Нападающий пропускал игру из-за повреждения.

«Все мы знаем, кто такой Дзюба и что значит для нашей команды. Хорошо, что без него мы смогли добраться до победы над «Ростовом». Мы показали наш командный дух и характер. Дзюба поздравил нас, написал в общий чат», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Единственный гол в игре ударом с пенальти на 79-й минуте забил нападающий Беншимол. Победа позволила клубу из Тольятти подняться на 10-е место в турнирной таблице с 15 очками в 14 встречах.