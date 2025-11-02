Тренер «Астон Виллы» Эмери: мне понравилось, как мы боролись в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

«Мне понравилось, как мы боролись и играли в первые 30 минут: с характером, управляя игрой и создавая опасные моменты. Тормозили их атаки, уходили из-под прессинга, чувствуя себя комфортно. В последние 15 минут первого тайма оставляли свободные участки поля, соперник увеличил давление, а мы оборонялись медленно.

«Ливерпуль» забил гол из офсайда, мы здорово отыграли в защите. В случае с их первым засчитанным мячом допустили ошибку — в конце первого тайма было важно сохранить счёт 0:0.

Нам нужно было быстро собраться во втором тайме, играя так же, как и в первой половине встречи. Мы этого не сделали, но приложили усилия, чтобы изменить ход игры, но затем они забили второй гол. После этого продолжили играть, руководствуясь изначальным планом, однако отыграться было сложно.

Доволен тем, как сражались и старались остаться в игре, но результат нельзя назвать хорошим, мы разочарованы. Однако этого нельзя сказать про нашу структуру, распределение игрового времени и уверенность, которые помогут нам в течение сезона», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».