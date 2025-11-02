Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Астон Виллы» Эмери: мне понравилось, как мы боролись в матче с «Ливерпулем»

Тренер «Астон Виллы» Эмери: мне понравилось, как мы боролись в матче с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Салах – 45+1'     2:0 Гравенберх – 58'    

«Мне понравилось, как мы боролись и играли в первые 30 минут: с характером, управляя игрой и создавая опасные моменты. Тормозили их атаки, уходили из-под прессинга, чувствуя себя комфортно. В последние 15 минут первого тайма оставляли свободные участки поля, соперник увеличил давление, а мы оборонялись медленно.

«Ливерпуль» забил гол из офсайда, мы здорово отыграли в защите. В случае с их первым засчитанным мячом допустили ошибку — в конце первого тайма было важно сохранить счёт 0:0.

Нам нужно было быстро собраться во втором тайме, играя так же, как и в первой половине встречи. Мы этого не сделали, но приложили усилия, чтобы изменить ход игры, но затем они забили второй гол. После этого продолжили играть, руководствуясь изначальным планом, однако отыграться было сложно.

Доволен тем, как сражались и старались остаться в игре, но результат нельзя назвать хорошим, мы разочарованы. Однако этого нельзя сказать про нашу структуру, распределение игрового времени и уверенность, которые помогут нам в течение сезона», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Материалы по теме
«Ливерпуль» ожил! Наказали чемпиона мира за «привоз» и прервали чёрную серию
«Ливерпуль» ожил! Наказали чемпиона мира за «привоз» и прервали чёрную серию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android