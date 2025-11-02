Талалаев поучаствовал в голевой атаке «Балтики» в матче с «Ахматом»

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев подхватил мяч и быстро бросил его футболисту своей команды для розыгрыша аута. Владислав Саусь тут же вбросил мяч из-за боковой, Хиль в касание сыграл пяткой, а Максим Петров забил в дальний угол: от действия Талалаева до гола прошло всего шесть секунд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).