Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Волга — Родина, результат матча 2 ноября 2025, счёт 1:2, 17-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» обыграла «Волгу» в 17-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Победу со счётом 2:1 праздновала гостевая команда.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Рейна – 35'     0:2 Максименко – 45+1'     1:2 Каменщиков – 73'    

Первый гол в матче забил нападающий Йорди Рейна. Перуанец реализовал пенальти на 35-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте форвард «Родины» Артём Максименко увеличил преимущество своей команды. Во второй половине встречи на 73-й минуте Дмитрий Каменщиков сократил разрыв в счёте.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 30. Московский клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице после 17 проведённых игр. «Волга» занимает 15-е место с 15 очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
