«Родина» обыграла «Волгу» в 17-м туре Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Победу со счётом 2:1 праздновала гостевая команда.

Первый гол в матче забил нападающий Йорди Рейна. Перуанец реализовал пенальти на 35-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте форвард «Родины» Артём Максименко увеличил преимущество своей команды. Во второй половине встречи на 73-й минуте Дмитрий Каменщиков сократил разрыв в счёте.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 30. Московский клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице после 17 проведённых игр. «Волга» занимает 15-е место с 15 очками.