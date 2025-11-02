Булыкин: Кубок России не интересен «Динамо» — команда хочет исправить ситуацию в РПЛ

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о приоритетах московского «Динамо» в пользу Мир Российской Премьер-Лиги. В плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России бело-голубые сыграют с «Зенитом» 5 и 27 ноября.

«Думаю, Кубок России вообще не интересен «Динамо». Они сейчас хотят исправить ситуацию, которая у них творится в чемпионате. Поэтому это не совсем главная задача для «Динамо», посмотрим, как они выступят», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В чемпионате России подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место. В активе команды 17 очков после 14 проведённых встреч.