Булыкин: Кубок России не интересен «Динамо» — команда хочет исправить ситуацию в РПЛ
Поделиться
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о приоритетах московского «Динамо» в пользу Мир Российской Премьер-Лиги. В плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России бело-голубые сыграют с «Зенитом» 5 и 27 ноября.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, Кубок России вообще не интересен «Динамо». Они сейчас хотят исправить ситуацию, которая у них творится в чемпионате. Поэтому это не совсем главная задача для «Динамо», посмотрим, как они выступят», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В чемпионате России подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место. В активе команды 17 очков после 14 проведённых встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11
-
17:05
-
16:52
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:45
-
15:44
-
15:34
-
15:25
-
15:10
-
15:08