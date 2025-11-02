Тренер «Тоттенхэма» Франк: в матче с «Челси» нам не хватило энергии, напора и свежести

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о поражении своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1).

«Разочарован ли я? Да, на 100%. Мы все чувствуем разочарование и негативные эмоции. Это часть футбола. Невероятно болезненно, конечно же, это часть нашей работы – встретиться с вами [журналистами] сейчас и ответить на очень хорошие вопросы, когда просто горишь изнутри и хочешь найти решения, пересмотреть игру и понять, что пошло не так, всё такое, но думаю, главное – сохранять спокойствие.

В целом считаю, что «Челси» был хорош. Мы определённо не были фаворитами, сыграли плохо. Думаю, нам не хватило энергии, напора и свежести. Кроме того, мы не смогли справиться с тем давлением, которое они на нас оказывали, хотя мы и работали в данном направлении, так что нам нужно продолжать трудиться. В начале игры нам не хватало интенсивности, пока мы не взяли ситуацию под контроль, а затем они повели 1:0, а мы стали догонять. А потом начинается порочный круг, где догоняем, не располагая энергией, напором и принимаем неправильные решения», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».