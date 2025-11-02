Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Франк: в матче с «Челси» нам не хватило энергии, напора и свежести

Тренер «Тоттенхэма» Франк: в матче с «Челси» нам не хватило энергии, напора и свежести
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о поражении своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Педро – 34'    

«Разочарован ли я? Да, на 100%. Мы все чувствуем разочарование и негативные эмоции. Это часть футбола. Невероятно болезненно, конечно же, это часть нашей работы – встретиться с вами [журналистами] сейчас и ответить на очень хорошие вопросы, когда просто горишь изнутри и хочешь найти решения, пересмотреть игру и понять, что пошло не так, всё такое, но думаю, главное – сохранять спокойствие.

В целом считаю, что «Челси» был хорош. Мы определённо не были фаворитами, сыграли плохо. Думаю, нам не хватило энергии, напора и свежести. Кроме того, мы не смогли справиться с тем давлением, которое они на нас оказывали, хотя мы и работали в данном направлении, так что нам нужно продолжать трудиться. В начале игры нам не хватало интенсивности, пока мы не взяли ситуацию под контроль, а затем они повели 1:0, а мы стали догонять. А потом начинается порочный круг, где догоняем, не располагая энергией, напором и принимаем неправильные решения», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Материалы по теме
«Челси» забрал дерби, несмотря на чудовищную реализацию. Так плох «Тоттенхэм» ещё не был
«Челси» забрал дерби, несмотря на чудовищную реализацию. Так плох «Тоттенхэм» ещё не был
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android