«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Тормена, Оласа, Петров, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

«Спартак»: Максименко, Ву, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Барко, Фернандеш, Солари, Угальде.

После 13 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 29 очков и занимает третье место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке. На первом месте в чемпионате располагается московский ЦСКА. В активе красно-синих 30 очков.