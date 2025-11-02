Скидки
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Гудиев прокомментировал победу в матче с «Ростовом»

Вратарь «Акрона» Гудиев прокомментировал победу в матче с «Ростовом»
Комментарии

Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о победе своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«Такого матча, как с «Ростовом», у меня не было. И надеюсь, что больше не будет (улыбается). Такая эмоциональная игра получилась. Отец был на трибуне — представляю его эмоции! Игра была равная. Мне кажется, во втором тайме мы улучшили свою игру. Заслуженно забили и заслужили победу», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент команда из Тольятти с 15 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Вошёл в историю». Вратарь «Акрона» Гудиев рассказал о нарушении «правила восьми секунд»
Новости. Футбол
