Вратарь «Акрона» Гудиев прокомментировал победу в матче с «Ростовом»

Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о победе своей команды в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

«Такого матча, как с «Ростовом», у меня не было. И надеюсь, что больше не будет (улыбается). Такая эмоциональная игра получилась. Отец был на трибуне — представляю его эмоции! Игра была равная. Мне кажется, во втором тайме мы улучшили свою игру. Заслуженно забили и заслужили победу», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент команда из Тольятти с 15 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.