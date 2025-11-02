Роналду опубликовал пост после победного дубля на 90+14-й минуте за «Аль-Наср»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды над клубом «Аль-Фейха» (2:1) в матче 7-го тура саудовской Про-Лиги. Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

«Всегда до конца!» — подписал фото с матча Криштиану Роналду в соцсети X.

Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» волевую победу. Решающий гол был забит на 90+14-й минуте ударом с пенальти. По итогам семи туров «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 21 очком. «Аль-Фейха» осталась на 10-й строчке с восемью очками. Криштиану забил в семи матчах восемь голов и отдал одну результативную передачу.