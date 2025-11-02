Роналду опубликовал пост после победного дубля на 90+14-й минуте за «Аль-Наср»
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды над клубом «Аль-Фейха» (2:1) в матче 7-го тура саудовской Про-Лиги. Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).
Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Хасон – 13' 1:1 Роналду – 37' 2:1 Роналду – 90+14'
«Всегда до конца!» — подписал фото с матча Криштиану Роналду в соцсети X.
Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» волевую победу. Решающий гол был забит на 90+14-й минуте ударом с пенальти. По итогам семи туров «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 21 очком. «Аль-Фейха» осталась на 10-й строчке с восемью очками. Криштиану забил в семи матчах восемь голов и отдал одну результативную передачу.
