Мостовой: Вендел без тренировок приезжает и становится одним из лучших в «Зените»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборных России и СССР Александр Мостовой высказался об игроках «Зенита» их Санкт- Петербурга.

«Максим [Глушенков] в последнее время, да и в принципе всегда, хорошо играет в основном составе. Тут не один Глушенков — и Педро, и Вендел здорово играют. Когда многие начинают говорить про Вендела, а он приезжает на матч без тренировок и становится одним из лучших.

И когда кто-то задаёт вопрос: «А почему Вендела ставят в состав? Он месяц не тренировался». Семак тоже в футбол играл, поэтому он выбирает (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Бразильский полузащитник в 12 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.