Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «ПСЖ» Кимпембе рассказал, почему решил продолжить карьеру в Катаре

Экс-игрок «ПСЖ» Кимпембе рассказал, почему решил продолжить карьеру в Катаре
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник клуба «Катар СК» Преснел Кимпембе высказался о жизни в Катаре, а также об отличиях этой страны от Европы.

— Как проходит твоя адаптация в Катаре по прошествии нескольких недель после перехода?
— Всё хорошо, мне здесь очень нравится. Всё здорово как у меня, так и у команды.

— Почему ты перешёл в «Катар СК»?
— У меня появилась такая возможность, понравилась обстановка и спортивная составляющая. Нужно было перейти сюда, чтобы вновь набрать форму и получить игровое время.

— Есть ли какие-то отличия от Европы?
— Разумеется, в культурном плане различия огромны. Для меня это не столь ощутимо, поскольку я уже посещал эту страну несколько раз, знаком как с ней, так и с городом, — приводит слова Кимпембе Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

Материалы по теме
Сборная Катара по футболу под руководством Лопетеги вышла на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android