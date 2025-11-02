Экс-игрок «ПСЖ» Кимпембе рассказал, почему решил продолжить карьеру в Катаре

Защитник клуба «Катар СК» Преснел Кимпембе высказался о жизни в Катаре, а также об отличиях этой страны от Европы.

— Как проходит твоя адаптация в Катаре по прошествии нескольких недель после перехода?

— Всё хорошо, мне здесь очень нравится. Всё здорово как у меня, так и у команды.

— Почему ты перешёл в «Катар СК»?

— У меня появилась такая возможность, понравилась обстановка и спортивная составляющая. Нужно было перейти сюда, чтобы вновь набрать форму и получить игровое время.

— Есть ли какие-то отличия от Европы?

— Разумеется, в культурном плане различия огромны. Для меня это не столь ощутимо, поскольку я уже посещал эту страну несколько раз, знаком как с ней, так и с городом, — приводит слова Кимпембе Tribal Football со ссылкой на Flashscore.