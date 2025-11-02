«Балтика» — «Ахмат»: Георгий Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе получил красную карточку и был удалён на 59-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Максим Петров на девятой минуте. Хавбек Сергей Пряхин забил второй гол «Балтики» на 52-й минуте.

После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).