«Балтика» в большинстве обыграла «Ахмат» в 14-м туре РПЛ. У Максима Петрова гол и передача

Завершился матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Максим Петров на девятой минуте. Хавбек Сергей Пряхин забил второй гол «Балтики» на 52-й минуте, а Максим Петров ассистировал ему. Нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе получил красную карточку и был удалён на 59-й минуте.

После 14 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).