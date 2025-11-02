Неизвестный разбил стекло автобуса «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Неизвестный разбил окно автобуса московского «Спартака» перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Перед матчем с «Краснодаром» произошёл инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».