Преснел Кимпембе ответил, жалеет ли о переходе из «ПСЖ» в «Катар СК»

Защитник клуба «Катар СК» Преснел Кимпембе рассказал, как он воспринимает свой переход из «ПСЖ» в чемпионат Катара, а также высказался о возможном возвращении в парижский клуб. Игрок находился в системе парижан с 2005 по 2025 год.

— Жалеешь ли ты, что не завершаешь карьеру в «ПСЖ»?

— Нет, не чувствую каких-либо сожалений. Двигаюсь по жизни своим путём, шаг за шагом. Очень рад находиться здесь. В «ПСЖ» я достиг всего, чего должен был, поэтому сожалений нет. Выиграл всё, слава богу, я счастлив. Жизнь не стоит на месте, нужно идти дальше.

— Вернёшься ли когда-нибудь в «ПСЖ» в роли тренера или кого-либо ещё?

— Почему бы и нет, кто знает? Не вижу себя в качестве тренера в будущем, по крайней мере, у меня нет такой цели, но никогда не знаешь, что будет завтра, — приводит слова Кимпембе Tribal Football со ссылкой на Flashscore.