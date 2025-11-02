«Максимально идиотское удаление». Генич — о красной Мелкадзе в матче «Балтика» — «Ахмат»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе на 59-й минуте в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Максимально идиотское удаление», – написал Генич в своём телеграм-канале.

После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).