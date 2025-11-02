«Максимально идиотское удаление». Генич — о красной Мелкадзе в матче «Балтика» — «Ахмат»
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе на 59-й минуте в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9' 2:0 Пряхин – 51'
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'
«Максимально идиотское удаление», – написал Генич в своём телеграм-канале.
После 13 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
19:28
-
19:28
-
19:22
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:57
-
18:57
-
18:50
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:32
-
18:25
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:19
-
18:18
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:11